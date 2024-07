Mord auf Wertstoffhof

Die Tat passierte Ende Juni letzten Jahres. Der Angeklagte war als Geschäftsführer des Betriebes im Lennetal abgesetzt worden und machte offenbar seinen jüngeren Bruder, also den neuen Geschäftsführer, dafür verantwortlich. Am Tattag wollte er sich dafür offenbar rächen. Auf dem Betriebsgelände schoss er erst mehrfach auf zwei unbeteiligte Zeugen und verschaffte sich so Zugang zum Büro seines Bruders, den er dann durch fünf Schüsse tötete, so die Anklage.