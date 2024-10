Morden Frauen besser? Mord am Hellweg geht in Hagen in die letzte Runde

"Schweig!"

Den ersten Krimi gab es vor dem Anfang der Veranstaltung. Zwei der Autorinnen, die eigentlich lesen sollten, waren kurz vorher krank geworden. Doch zum Glück konnten die Veranstalter spontan einen Ersatz finden, der mindestens genauso spannend ist. Eine dieser Autorinnen war Judith Merchant. In ihrem Thriller "Schweig!" treffen zwei Schwestern aufeinander, die - wie so oft - nicht so gut miteinander auskommen. Das Besondere: Die Geschichte ist aus beiden Perspektiven geschrieben. Zwei subjektive und unverlässliche Erzähler und vor allem stellt sich dem Leser die Frage: "Wem traue ich mehr?"

Ein Baumhaus und das Bullerbü-Syndrom

In Eva Bucks "Das Baumhaus" wird Idylle zum Albtraum. Sie hat sich vorher mit dem Bullerbü-Syndrom auseinandergesetzt, heißt: die Tendenz einiger Leute, Schweden zu idealisieren. Hier spielt auch die Geschichte. Wie so üblich in einem Thriller, ist der Wald, in dem sich der Großteil der Geschichte abspielt, aber keine Idylle. Rosa findet ein Skelett und wird so unfreiwillig zum Ermittler. Vera liest aus ihrem komplexen, psychologischen Thriller vor - gruselig und spannend!

Das 'e' in Canale Grande und die Mafia

Krimi und Komödie - das passt zusammen! Tatjana Kruse ist Queen der "Krimödie". In "Tagebuch einer Wasserleiche aus dem Canale Grande" trifft Humor auf Nervenkitzel. Dabei schreibt man es eigentlich "Canal Grande", ohne 'e'. Das hätten ihr schon einige Besserwisser gesagt, erzählt sie schmunzelnd. Das Buch hat sie nach einem Sommeraufenthalt in Venedig geschrieben, der Hauptcharakter landet hier in mafiöse Verhältnisse. Spannend ist die Geschichte abermals. Auch einige Lacher sind bei der Lesung zu hören.