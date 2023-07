Mountainbiker beim TSV

Mountainbiker haben eine neue Anlaufstelle in Hagen. Auf dem Vereinsgeländes des TSV Hagen 1860 in der Hoheleye wurde gestern ein neuer Mountainbike-Trail eingeweiht. Ein Jahr lang hatten acht begeisterte Radsportler zwischen 14 und 19 Jahren an dieser rund 200 Meter langen Strecke gearbeitet.

© TSV Hagen 1860