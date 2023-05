Mehr als 650.000 Euro Förderung für TSV Hagen

Der Verein hat mit Hilfe des Förderprogramms "Moderne Sportstätte 2022" unter anderem die sogenannte "Faustball Arena" an der Hoheleye gebaut. Außerdem wurden die vereinseigenen Tennis-, Gymnastik- und Judobereiche renoviert und erneuert. Die Arbeiten sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Deshalb hat sich am Dienstag auch Andrea Milz das Ergebnis angeschaut. Sie ist Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt bei der NRW Landesregierung. Die Gesamtkosten der Projekte beliefen sich beim TSV auf etwa 1.000.000 Euro. Den Großteil hat das Land übernommen.

