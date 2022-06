Muschelsalat 2022 steht in den Startlöchern

Los geht es am 29.06 in der Kampfbahn Boelerheide mit der Artistik-Show ,,Whisper & Shout''. Die letzte Veranstaltung findet am 10.August statt. Jeden Mittwoch soll es dazwischen ein Event geben. Ab dem 13.07 gibt es drei Wochen in Folge Livemusik an der Konzertmuschel im Volkspark. Flyer zur Veranstaltung ,,Muschelsalat'' werden ab Mitte Juni erhältlich sein . Weitere Informationen gibt es auf: auf Muschelsalat.Hagen.de.