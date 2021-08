NABU NRW in Hagen zu Gast

Bei der Erhitzung der Erde blicke man besorgt in die Zukunft. Man befinde sich auf dem Pfad des Worst-Case-Szenarios, heißt es vom Naturschutzbund. In Sachen Insektenschutz seien zwar bereits einige Pestizide verboten worden, die gefährlich für Bienen sind. Allgemein gehe der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft aber ungebremst weiter. Beim Treffen gestern gab es ein Appell an alle anwesenden Delegierten, sich stärker einzubringen und die entsprechenden Schutzgebietsverordnungen zu überarbeiten.