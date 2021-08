NABU-Tagung in Hagen

Zwei große Themen stehen im Mittelpunkt: Die Biodiversitätskrise, also der Verlust von Tier und Pflanzenarten, und die Klimakrise. Mit der Hochwasserkatastrophe vor sechs Wochen hat unsere Stadt die drastischen Folgen des Klimawandels ja ganz deutlich gespürt.

Der NABU ist der größte Umweltverband in NRW, es gibt mehr als 108.000 Mitglieder. In Hagen gehört der NABU zu den Projektpartnern der Biologischen Station am Haus Busch in Helfe, von dort aus organisiert er Exkursionen, Vorträge oder auch Aktionen in Sachen Landschaftspflege.