Nach Vereinsheimbrand: Zeugensuche geht weiter

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren Anfang März mitten in der Nacht in die Lohestraße auf Emst gerufen worden. Das Vereinsheim des Tennis-Clubs stand zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Flammen. Ein Übergreifen auf die angrenzende Tennishalle konnte damals verhindert werden. Das ausgebrannte Vereinsheim musste allerdings noch in der Nacht vom THW abgerissen werden, weil Einsturzgefahr bestand. Der Verein glaubt dass der Brand auf der überdachten Terrasse ausgebrochen ist. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Es werden dringend weitere Zeugen des Vorfalls gesucht.