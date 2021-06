Nächste mobile Hagener Impfaktion

Die Aktion richtet sich wieder an Obdachlose und Leute in prekären Wohnverhältnissen. Es ist die sechste Aktion dieser Art. Auf diese Weise konnte die Impfquote in Hagen ordentlich voran getrieben werden. Verimpft wird der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Kontintgent wird dafür wieder extra zur Verfügung gestellt.