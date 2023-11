Nahost-Demo in Hagen

Bei der Polizei ist ein Friedens- und Schweigemarsch für Nahost angemeldet worden - der findet zwischen 13 und 17 Uhr statt. Der Aufzug zieht sich vom Bahnhof aus über den Graf-von-Galen-Ring und die Elberfelder Straße bis in den Volkspark. Die Polizei hat den Teilnehmenden sämtliche Anstachelungen zu Hass und Gewalt gegen Israel und jüdisches Leben untersagt. Das gilt auch für bestimmte Skandierungen und Parolen. Die Polizei will Straftaten vermeiden und setzt auch Dolmetscher ein. Die Hagener Beamten werden am Nachmittag von der Bereitschaftspolizei unterstützt, auch der Staatsschutz ist im Einsatz. Die Demonstranten haben das Recht, sich zu versammeln, wenn sie dabei friedlich sind und den Pfad der Grundordnung nicht verlassen. Antisemitischer Hass, Gewaltaufrufe oder Sympathiebekundungen für terroristische Vereinigungen werden nicht geduldet.