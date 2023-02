Naturgartentage in Hagen eröffnet

Natur-Gärten sind seit heute Morgen ein großes Thema in unserer Stadt. Denn seit heute laufen in der Stadthalle die Naturgartentage 2023. Das ist eine Fach-Tagung, bei der es um die naturnahe Gestaltung von Gärten geht, also zum Beispiel mit einheimischen Pflanzen, die einen guten Lebensraum für Insekten, Nagetiere und Vögel bieten.

© Radio Hagen