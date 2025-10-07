Navigation
+++ EILMELDUNG +++
Bürgermeisterin verletzt: Was wir wissen und was nicht

NBA-Star James: PR-Scherz statt Zukunftsentscheidung

Veröffentlicht: Dienstag, 07.10.2025 18:21

Die Ticketpreise stiegen, die Fans rechneten mit einer großen Verkündung: Dann löst LeBron James auf, dass es sich bei der «Entscheidung der Entscheidungen» um einen Werbe-Gag handelt.

LeBron James
© Mark J. Terrill/AP/dpa

Basketball

Los Angeles (dpa) - Basketball-Legende LeBron James hat seine angekündigte «Entscheidung der Entscheidungen» als PR-Scherz entlarvt und keinerlei Angaben zu seiner Zukunft als NBA-Profi gemacht. Der 40 Jahre alte Superstar teilte über seine sozialen Kanäle ein Video, bei dem er eine berühmte Cognac-Firma bewirbt.

Als James am Montag die Ankündigung für eine Entscheidung am Dienstagmittag (Ortszeit) gemacht hatte, entstanden direkt Gerüchte über einen möglichen Rücktritt nach der kommenden Spielzeit. Ob James dem Werbe-Gag eine weitere Ankündigung folgen lässt, blieb zunächst offen.

Der NBA-Meister von 2012, 2013, 2016 und 2020 geht in seine 23. Spielzeit in der besten Basketball-Liga der Welt und zählt mit den Los Angeles Lakers um Luka Doncic zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Den Werbe-Post schickte er dann rund eine Stunde vor der anvisierten Zeit um 18.00 Uhr deutscher Zeit.

James kann Rekordspieler werden

Als der Superstar nur vage einen Entschluss andeutete, verzehnfachten sich teilweise die Ticketpreise für Lakers-Partien in der kommenden Spielzeit. James ist mit 42.184 Punkten der erfolgreichste Werfer in der NBA-Geschichte und gilt neben Michael Jordan als bester Basketballer der Historie. 

Er hat mit 1562 Einsätzen die zweitmeisten Einsätze überhaupt. Kommt er einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison, wird er Rekordhalter Robert Parish (1611 Spiele) ablösen. James spielt seit 2018 bei den Lakers. Davor war er auch für die Cleveland Cavaliers (2003 bis 2010 sowie 2014 bis 2018) und die Miami Heat (2010 bis 2014) aktiv. Mit jedem der Clubs gewann James mindestens einen Titel.

© dpa-infocom, dpa:251007-930-134343/1
LeBron James
Sein größter Erfolg: James feiert den NBA-Titel 2016.© picture alliance / dpa
Sein größter Erfolg: James feiert den NBA-Titel 2016.
© picture alliance / dpa
Dwyane Wade und LeBron James
Wade und James gewannen mit Miami gemeinsam zwei Titel.© picture alliance / dpa
Wade und James gewannen mit Miami gemeinsam zwei Titel.
© picture alliance / dpa

Weitere Meldungen

Sparkasse unterstützt Jugendbasketball

Lokalnachrichten Die Sparkasse an Volme und Ruhr unterstützt auch in der neues Basketballsaison die Jugendarbeit in Hagen. Hier gibt es die Infos!

Nowitzki: «Fange wieder das Arbeiten an»

Sport Basketball-Star Dirk Nowitzki eröffnet in seiner Heimatstadt zwei Courts an einer Schule. Mit Spannung blickt er auf den anstehenden Lebensabschnitt mit neuer Herausforderung.

Nowitzki und Dallas Mavericks eröffnen einen Basketball-Platz

Titelträger mit Tränen - Tausende Fans feiern Schröder

Sport Bevor Basketball-Europameister Dennis Schröder in den NBA-Alltag nach Amerika zurückkehrt, steht noch eine Terminhatz in der Heimat an.

Dennis Schröder in Braunschweig
skyline