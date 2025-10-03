Sparkasse unterstützt Jugendbasketball

35.000 Euro fließen an fünf Vereine, die sich auf den nächsten Sparkassen-Cup freuen. Am Freitag (03.10.) hat der in der Sporthalle Helfe stattgefunden. Über 120 Kinder haben gezeigt, wie viel Spaß sie beim Basketball haben.

© Radio Hagen

Seit 2004 begleitet die Sparkasse die Basketballjugend in Hagen kontinuierlich. So soll der Nachwuchs unterstützt werden. Das findet auch Peter Kerpal, 2. Vorsitzender beim SV Haspe.