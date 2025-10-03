Navigation

Sparkasse unterstützt Jugendbasketball

Veröffentlicht: Freitag, 03.10.2025 11:27

Die Sparkasse an Volme und Ruhr unterstützt auch in der neues Basketballsaison die Jugendarbeit in Hagen. Hier gibt es die Infos!

35.000 Euro fließen an fünf Vereine, die sich auf den nächsten Sparkassen-Cup freuen. Am Freitag (03.10.) hat der in der Sporthalle Helfe stattgefunden. Über 120 Kinder haben gezeigt, wie viel Spaß sie beim Basketball haben.

Seit 2004 begleitet die Sparkasse die Basketballjugend in Hagen kontinuierlich. So soll der Nachwuchs unterstützt werden. Das findet auch Peter Kerpal, 2. Vorsitzender beim SV Haspe.

