Neubau "im Spieck"

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 16:33

Für dieses Projekt kommen 11 Millionen Euro an Baukosten zusammen. Die NRW Bank deckt die Hälfte der Baukosten mit Förderung ab. ﻿

© Meyla Altunay

In zwei Jahren sollen in Hohenlimburg im Spieck 3 klimaneutrale Häuser mit insgesamt 40 Wohnungen erbaut werden. Der Hohenlimburger Bauverein verfügt im Spieck über ca. 4.150 qm Grundstücksfläche wovon ca. 3.200 qm Wohnfläche sind. Den Rest der Fläche möchte der Verein für einen Spielplatz, einer Tiefgarage, 4 Garagenplätze vor dem hinteren Haus und 76 Fahrrad-Stellplätze nutzen. 

 

© Radio Hagen

Die Mietinteressentenliste zeigt, dass der Bedarf an größeren Wohnungen höher ist. Die 40 Wohnungen sollen in den drei Häusern in 17, 11 und 12 Wohnungen unterteilt werden. Darunter befinden sich zwei-Zimmer, drei-Zimmer und Vier-Zimmer Wohnungen. Es sind auch zwei ein-Zimmer Apartments geplant. Außerdem wird Menschen mit Einkommensgrenze eine Möglichkeit geboten sich eine Wohnung zu mieten.

© Radio Hagen

In 1-2 Wochen sollen die Bauarbeiten anfangen.

