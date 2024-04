Neue Bäume für Hagen

Ein Versprechen im Zuge des Nachhaltigkeitsgedankens. Je mehr Neuabonnenten für das Ticket bei der Straßenbahn, desto mehr Bäume, die gepflanzt werden.

600 sind es geworden, Spitzahorn, Vogelkirschen und Weißtannen können nun an einem Hang der Hasper Talsperre wachsen und gedeihen. Die jungen Bäume sind schon jetzt einen Meter hoch, so soll sich das Abbeißen von Blättern und Zweigen durch Tiere in Grenzen halten.

Die Umstellung fast aller Abos auf das Deutschlandticket war auch für die HST eine Herausforderung, zugleich sorgte es aber auch für 55% mehr Abo-Kunden.