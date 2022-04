Neue Chefin kommt aus Mettmann nach Hagen

Tomahogh hat Jura studiert und ist seit vielen Jahren im Polizeidienst. Die 55-Jährige war zuletzt Abteilungsleiterin in Mettmann, einer der größten Landratsbehörden in NRW. Nach 15 Monaten ohne feste Behördenleitung in Hagen - mit mehreren Interimslösungen - übernimmt sie den Posten jetzt.

