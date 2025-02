Der Tag der Kinderhospizarbeit findet seit 2006 jedes Jahr am 10. Februar statt. Sein Ziel ist es Bewusstsein und Aufmerksamkeit für die Situation der Betroffenen, sowie die Arbeit der Hospize zu schaffen. In Hagen ist das der Kinderhospizdienst Sternentreppe.

Heute (07. Februar) wurden bereits die "Schleifen für Streifen" an Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh übergeben. An der Aktion Teilzunehmen ist für die Polizei eine Herzensangelegenheit, so die Polizeipräsidentin.

"Schleifen für Streifen" ist nicht die erste Zusammenarbeit von Polizei und Caritas. 2023 gab es ein Benefizkonzert zu Gunsten der Sternentreppe. Rund 5.000€ sind dabei zusammengekommen.