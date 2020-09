Neue Corona-Fälle an Schulen

Aktuell werden die Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt und getestet. Alle Betroffenen müssen in Quarantäne bleiben, bis die Ergebnisse vorliegen. Aktuell gibt es 58 Infizierte in Hagen, 707 Personen haben das Virus bereits geheilt überstanden. Innerhalb einer Woche wurden in unserer Stadt 42 neue Corona-Fälle bestätigt, die Grenze liegt bei 66. Bei einer Überschreitung könnten die Auflagen wieder verschärft werden.

