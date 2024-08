Neue Grundschule in Hagen

Mit dem neuen Schuljahr gibt es auch eine neue Schule in Hagen. Seit gestern tobt Leben durch die Grundschule Wehringhausen an der Minervastraße. Zunächst werden 143 Kinder der ersten und zweiten Klassen dort unterrichtet. Mit den Einschulungen in den nächsten beiden Jahren wird die dreizügige Schule dann komplett genutzt.

