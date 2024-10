Einweihung der Grundschule Wehringhausen

Heute, am 28.10., wurde die neue Grundschule in Wehringhausen eingeweiht. Seit dem neuen Schuljahr tobt hier jetzt Leben in dem neuen Gebäude an der Minervastraße, welches in den zwei letzten Jahren von der GWG gebaut wurde. Mit Worten aus dem Kollegium und der Politik und schönem Gesang von den Kleinen wurde die Schule jetzt offiziell eingeweiht.

© Radio Hagen