Neue Kita in Wehringhausen

Die neue Kita in Wehringhausen soll im Sommer an den Start gehen. In dem Neubau an der Lange Straße ist Platz für 145 Kinder, eine Anmeldung ist ab sofort möglich. In der neuen Kita kann die Stadt Hagen alle Betreuungsformen anbieten, der Neubau ist lichtdurchflutet und barrierefrei.

© Clara Treude/Stadt Hagen