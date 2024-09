Neue Leitung am Theater an der Volme

Neue Leitung...

Stefan Schröder hatte im Jahre 2023 die Leitung des Theaters in der kleinen Kapelle übernommen - und das in schwierigen Zeiten. Nach der Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen des Theaters durchwachsen. Bei vielen scheint es eine Hemmschwelle zum Theaterbesuch zu geben, die es zu überwinden gilt. Trotzdem übernimmt Mitgründer Dario Weberg das Theater im Januar mit Freuden und ohne große Wiederrede. Das Theater soll in den kommenden Jahren wieder ins Bewusstsein der Hagener gebracht werden. "Nur über meine Leiche", soll das Theater nicht weiter bestehen, so Dario Weberg. Also: ein neues Programm, die Werbetrommel rauspacken und weitermachen.

...und ein neues Programm

Am Sonntag, dem 15.09. wird es wieder das Sommerfest am Theater in den Elbershallen geben. Ansonsten setzen sie auf Comedys und Krimis, sowie die bekannten Reisen in die Vergangenheit (z.B. "Auf der Vespa nach Rimini", ein Revue der 50er und 60er). Genaue Infos zur kommenden Spielzeit gibt es hier: https://theaterandervolme.de/spielplan/