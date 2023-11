Neue Notunterkunft

An den fünf Förder-, Grund-, Haupt- und Realschulen in Boelerheide hat das weitreichende Folgen für den Sportunterricht. Für die betroffenen fünf Sportvereine will das Servicezentrum Sport Möglichkeiten schaffen, um zumindest den laufenden Spiel- und Meisterschaftsbetrieb in den Ballsportarten weiter gewähren zu können. Da Geflüchtete auch in der Karl-Adam-Halle in Vorhalle untergebracht sind, wird die Situation für den Hagener Sport insgesamt immer schwieriger.

Die Stadt sucht weiter nach Wohnungen, die sie für Geflüchtete anmieten kann.