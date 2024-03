Neue Plätze für Hagener Kids

Unsere Stadt braucht Kita-Plätze. Daher entstehen dieses Jahr viele Plätze in Kindertageseinrichtungen in Hagen. Über 200 Plätze beispielsweise in den Kitas an der Eppenhauser und der Wehringhauser Straße. Auch das sogenannte Großtagespflege-Angebot wird ausgebaut.