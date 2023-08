Neue Spielzeit im Theater

Zur Einstimmung gab es deswegen eine fröhliche Begrüßung für all die neuen Leute, die auf und auch hinter der Bühne im Einsatz sind. Intendant Francis Hüsers ist über die Vielzahl der neuen Kollegen begeistert.

Auf was kann man sich in der neuen Spielzeit freuen:

Highlight von Francis Hübers:

Stimmen der neuen Gesichter:

Viele neue Gesichter stehen auf und hinter der Bühne: Vorhang auf für die neuen Mitarbeiter. © Otto Hagedorn

Los gehts am ersten Septemberwochenende mit mehreren Open-Air-Veranstaltungen. Die gibt es in Wehringhausen, auf dem Friedrich-Ebert-Platz und am Wasserschloss Werdringen zu sehen. Das weitere Programm steht bis einschließlich Juli 2024 fest und ist bunt und vielfältig. Alle Infos, Stücke und Vorstellungen gibt es hier.