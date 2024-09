Neuer Chef im Osthausmuseum

Extra für das Osthausmuseum kommt ein gebürtiger Hagener zurück in die Stadt. Professor Doktor Rainer Stamm leitet das Museum aber auch den Fachbereich Museen und Archive der Stadt Hagen seit Anfang des Monats. Der 57-Jährige ist in Hagen geboren, hat in Wuppertal studiert und war zuletzt Direktor des Landesmuseums Kunst&Kultur in Oldenburg.

© Charlien Schmitt/Stadt Hagen