Neuer Chef in der Stadthalle

Die Wahl im Rat der Stadt war einstimmig. Volker Wolff kann einen guten Werdegang für die Stadthalle vorzeigen. Er habe sein Handwerk von der Pike auf gelernt und in führenden Positionen in der gehobenen Hotellerie gearbeitet, so die Stadt Hagen. Und er kennt sich in Hagen aus: 2010 wurde er Gastronomischer Leiter in der Stadthalle, 2020 wurde er dort Prokurist. Volker Wolff folgt Jörn Raith als Geschäftsführer nach. Raith geht Ende Januar nächsten Jahres in den Ruhestand.