Neuer Vorstand des DGB

Der neue Vorsitzende des Vorstands, Adrian Josef, welcher ab heute dann denn vorherigen Vorsitzenden Stefan Marx ablöst, freut sich auf seinen neuen Posten, aber ist sich auch seiner Verantwortung bewusst:

Doch jetzt heißt es auf dem Sommerfest auch trotzdem erstmal etwas zu feiern und zu entspannen. Und mit dem Vorstand, welcher insgesamt aus einigen neuen Mitgliedern besteht, sieht Josef die Zukunft zuversichtlich:

Als Austragungsort dieses Festes wurde die Pelmke gewählt, nicht nur weil sie ein besonderes Kulturstück unserer Stadt ist, sondern weil sie auch durch einen Verein geführt wird und der DGB solche Vereine unterstützen möchte. Für Getränke sorgen die Mitarbeiter der Pelmke direkt vor Ort und das Wetter spielt auch mit, Organisator des Sommerfest, Clemens Bien, ist zufrieden und freut sich auf einen lustigen Abend:

Von Gemüsespießen über Tofu bis hin zu selbstgemachten Dips, präsentiert Cafe Bistro Mundial auf ihrem Grill und die Musiker sorgen auch für eine gute Atmosphäre. So kann man also auf jeden Fall super einen neuen Vorstand einweihen. Dieser ist jetzt erstmal für vier Jahre gewählt und nach dem feiern, wird sich auch schon direkt an die Arbeit gemacht, sagt uns der neue Vorsitzende Adrian Josef.