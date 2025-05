Neues Verfassungsschutz-Gesetz für NRW: Was alles neu ist

Das ursprüngliche Verfassungsschutz-Gesetz in NRW ist von 1994 - seitdem, so heißt es aus dem Innenministerium, wurden immer nur einzelne Passagen geändert. Es entstand ein Flickwerk. In der Zwischenzeit sind neue Bedrohungen dazugekommen: Beispielsweise Cyberattacken, Spionage und hybride Kriegsfühung. Die wichtigsten Änderungen im Einzelnen haben wir euch hier zusammengefasst

Neues VS-Gesetz: Telekommunikationsüberwachung

Der Verfassungsschutz soll in Zukunft unter anderem verschlüsselte Nachrichten mitlesen können, die über Messenger-Dienste wie Whatsapp, Telegram oder Signal verschickt werden - mit Hilfe einer Spionagesoftware - eines sogenannten Staatstrojaners. Die Software wird unentdeckt auf das Smartphone aufgespielt.

Das Innenministerium verfügt nicht selbst über dieses Know-How und muss spezielle Firmen damit beauftragen.

Neues VS-Gesetz: Funkzellenabfrage

Bei der Funkzellenabfrage sollen die Behörden Zugriff auf alle Handys bekommen, die sich in einem bestimmten Gebiet mit einem Funkmast verbunden haben - also auch Handys von Nicht-Verdächtigen.

Der Verfassungsschutz wird in Nordrhein-Westfalen künftig mehr und verschiedene Befugnisse erhalten, die sich der aktuellen Lage anpassen.

Neues VS-Gesetz: Finanermittlungen und Mobilitätsüberwachung

Die Verfassungsschützer bekommen einen leichteren Zugang zu den Stammdaten eines Kontoinhabers. Beispielsweise zu Namen, Adressen und sonstigen Zugriffsberechtigten.

Der Verfassungsschutz soll leichter an die Daten von Fluggesellschaften und Verkehrsbetrieben kommen. So sollen sich Reiserouten von Verdächtigen leichter rekonstruieren und beobachten lassen.

Neues VS-Gesetz: Altersgrenzen und Kontrollen

Im Moment dürfen nur Verdächtige ab 16 Jahren ins Visier genommen werden - in Zukunft sollen schon 14-Jährige abgehört und überwacht werden dürfen.

Die Abhör- und Beobachtungsmaßnahmen stehen unter einem Prüfungsvorbehalt. Sie müssen entweder durch ein Gremium, das mit Zustimmung des Landtags den Verfassungsschutz kontrolliert ("G10-Kommission") oder durch einen Richter genehmigt werden.

Neues VS-Gesetz: Künstliche Intelligenz

Mit Hilfe einer KI sollen die Behörden die gesammelten Daten leichter sichten können. Die schlussendliche Bewertung übernehmen aber weiterhin Menschen - das betont NRW-Innenminister Reul.

