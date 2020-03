Neues Zentrum im Mops

Darunter zum Beispiel Neurologen, Internisten, Psychologen und Pflegekräfte. In der Region Westfalen-Lippe gibt es nur vier solcher Zentren. In NRW leben 2,5 Millionen Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. In vielen Fällen benötigen diese Menschen eine besondere und intensive ärztliche Untersuchung.