"Nie wieder": Einweihung des neuen Margot-Stern-Platz

Heute am 5.06.wurde der Margot Stern Platz eingeweiht. Margot Stern war eine Hohenlimburger Jüdin, die im zweiten Weltkrieg deportiert wurde und letztendlich im Holocaust mit nur 15 Jahren starb. Der neue Margot Stern Platz ist nur 300 Meter von der örtlichen Synagoge entfernt, in deren Nähe auch die Familie Stern lebte. Er soll an den Tod Margots und die Tode anderer lokaler Juden in ihrem Namen erinnern. Am Montagmorgen wurde der neue Platz durch Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann eingeweiht - mit Nachfahren Rolfs Stern als Gäste.

Am Dienstag 16 Uhr wird es eine Buchvorstellung ihres Buches geben. Um 16 Uhr an der alten Synagoge.

