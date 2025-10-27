Nikolaus-Aktion für die Vorhaller Palette

Die Vorhaller Palette ist eine ökumenische Initiative im Stadtteil, sie versorgt Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln. Zur Unterstützung gibt es die Nikolausaktion, bei der Spenden gesammelt werden. Haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln oder H-Milch aber auch Hygieneartikel wie Zahlcreme, Shampoo oder Duschgeld. Die Bitte um Spenden richtet sich auch an Privatleute.

Alle Spenden können in der Nikolauswoche in den Räumen der Vorhaller Palette im Stadtteilhaus abgegeben werden. Termin ist am 2. Dezember.