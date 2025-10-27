Navigation

Nikolaus-Aktion für die Vorhaller Palette

Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 17:39

Die Vorhaller Palette bekommt wieder besonderen Besuch vom Nikolaus. Im Moment werden Schulen, Kindergärten aber auch Vereine und Firmen im Stadtteil um Spenden für die Nikolausaktion gebeten.


Die Vorhaller Palette ist eine ökumenische Initiative im Stadtteil, sie versorgt Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln. Zur Unterstützung gibt es die Nikolausaktion, bei der Spenden gesammelt werden. Haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln oder H-Milch aber auch Hygieneartikel wie Zahlcreme, Shampoo oder Duschgeld. Die Bitte um Spenden richtet sich auch an Privatleute.

Alle Spenden können in der Nikolauswoche in den Räumen der Vorhaller Palette im Stadtteilhaus abgegeben werden. Termin ist am 2. Dezember. 

