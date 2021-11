Nikolaus kommt mit Geschenken

Eine weitere Besonderheit: 10 Kinder (bis sieben Jahren) die dem Nikolaus auf der Bühne ein Gedicht aufsagen, ein Lied singen oder etwas vortragen, werden für ihren Mut mit einer Geschenktüte belohnt. Auch ein selbst gemaltes Bild nimmt der Nikolaus entgegen.





Bewerbungen ausschließlich per Mail an hagenerweihnachtsmarkt@gmail.com bis zum 1. Dezember. Für alle anderen braven Kinder hat der Nikolaus eine Kleinigkeit dabei. Der Nikolaus wird am 6. Dezember um 17 Uhr erwartet.