Nikolaus und Feuerwehr am Agnesheim

Überraschung am Nikolaustag

Die Kinder und Jugendlichen im Agnesheim in Vorhalle haben nicht schlecht gestaunt, als der Nikolaus ihnen über die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Süßigkeiten überreicht hat. Nach der Aktion am Allgemeinen Krankenhaus im letzten Jahr, wollte die Feuerwehr noch mehr Kindern eine Freude bereiten. Die Wahl fiel auf die Jugendpflegestelle "Agnesheim" in Vorhalle.

Radio Hagen ist als fleißiger Weihnachtself mitgefahren:

© Radio Hagen

Feuerwehr als Helfer des Nikolaus

Feuerwehrmänner mal ohne Helm, aber mit Zipfelmütze. Die Kinder hat es gefreut, denn sie durften nach der Aktion auch mal in das Feuerwehrauto steigen und die Sirene an machen. Auch die Geräte wurden den Kindern und Jugendlichen erklärt. Zum Beispiel wofür man so viele Schläuche und Pumpen gebrauchen kann. Die Kinder konnten die Gelegenheit nutzen und alle Fragen stellen, die ihnen einfielen.