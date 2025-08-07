Navigation

Notfallvorsorge leicht gemacht: So schützt ihr euch im Ernstfall

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.08.2025 11:06

Katastrophen wie im Ahrtal zeigen: Vorsorge ist wichtig! So legt ihr einen sinnvollen Notvorrat an - mit Checkliste vom BBK zum Download.

Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarf liegen auf einem Küchentisch in einem Privathaus.
© picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Was gehört in den Notfallvorrat - und warum vorsorgen wichtig ist

Sirenen, Warn-Apps, Probealarme - viele kennen das Geräusch, doch im Ernstfall zählt mehr als nur ein Signal: Wer vorbereitet ist, schützt sich und andere besser. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt deshalb, frühzeitig einen Notfallvorrat anzulegen.

Der Begriff "Notfallvorrat" klingt zwar dramatisch, meint aber einfache, lebenswichtige Dinge: sauberes Trinkwasser, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, wichtige Medikamente und persönliche Dokumente. Wichtig: Vorsorge bedeutet nicht Hamstern! Es geht um durchdachtes Planen - nicht um panisches Einkaufen.

Kommunikation bei Stromausfall: Kurbelradio statt Handy

Im Katastrophenfall kann es schnell passieren, dass Strom und Mobilfunknetze ausfallen, wie zuletzt in Spanien oder Portugal. Deshalb rät das BBK, zusätzlich ein batteriebetriebenes Radio oder ein Kurbelradio bereitzuhalten. So bleibt ihr auch ohne Strom informiert zum Beispiel über lokale Radiosender.

Checkliste zur Notfallvorsorge vom BBK

Wer nicht weiß, womit er anfangen soll: Keine Sorge! Das BBK stellt eine praktische Checkliste zur Verfügung. Damit lässt sich der Vorrat Schritt für Schritt aufbauen.

Autor: Tim Schmermbeck

Weitere Meldungen

Für uns im Einsatz: Dennis Faber

Lokalnachrichten Nicht erst durch die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe ist deutlich geworden, wie wichtig Hilfsorganisationen sind.

NRW schaut mit Sorge auf weitere Regenfälle

Service Der Dauerregen bei uns sorgt weiter für eine angespannte Hochwasserlage in Teilen von NRW. Besonders betroffen sind Südwestfalen und das Bergische Land.

Nach der Flut 2021: Hochwasserschäden großteilig behoben

Lokalnachrichten Zwei Jahre nach dem verheerenden Hochwasser ist ein Großteil der Schäden behoben. Das hat die Stadt anlässlich des Hochwasser-Jahrestages am Freitag mitgeteilt.

skyline