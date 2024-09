NRW-Landtag lädt zur Parlamentsnacht inklusive Versteigerung ein

Der nordrhein-westfälische Landtag lädt am Freitag (27. September) wieder zu einem Abend mit vielen Aktionen im Parlament ein. Dabei können Besucherinnen und Besucher auch den Astronauten Matthias Maurer kennenlernen, der 2021 zur Internationalen Raumstation ISS gereist war. 177 Tage verbrachte Maurer auf dem Außenposten der Menschheit.

Von 17.00 bis 23.00 Uhr bietet der Landtag zudem Konzerte, Informationen, Talks und einen Blick hinter die Kulissen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Besucher können etwa Gastgeschenke aus aller Welt ersteigern oder auf den Sitzen der Abgeordneten in Plenarsaal Platz nehmen. Der Erlös der Auktion geht an die «Aktion Deutschland hilft». Landtagspräsident André Kuper öffnet für Gäste den Empfangsraum mit Gastgeschenken sowie den Gästebüchern mit Unterschriften berühmter Persönlichkeiten, die den NRW-Landtag besucht haben.

Gastgeschenke aus aller Welt

An diesem Tag gibt es auch die Chance Gastgeschenke aus aller Welt zu ersteigern. Denn: Immer wenn Spitzenpolitiker, Mitglieder der Königshäuser und Promis den Landtag besuchen, bringen sie ein Geschenk mit, erklärt André Kuper, der Präsident des NRW-Landtags: "Das sind nicht Präsente für die Landtagspräsidentin oder den Landtagspräsidenten persönlich, sondern für das Parlament, letztlich für die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb bewahren wir die auch auf. Besondere Exemplare gibt es hier in einer Vitrine im Landtag zu sehen, aber andere gehen in einen Keller, und irgendwann hat der Keller seine Grenzen erreicht."

Um Platz zu schaffen, werden einige Teile für einen guten Zweck versteigert, diesmal für die Aktion "Deutschland hilft". Zu diesen Objekten gehören unter anderem traditionelle Masken aus Südkorea, Designer-Krawattennadeln aus Italien, Mokkatassen aus Istanbul und Porzellan aus Vietnam.

Politik und Poetry-Slam

Es wird Konzerte geben. Mit dabei sind etwa Fabian Haupt, Lucie Licht und Parakeets. Der preisgekrönte Karikaturist Heiko Sakurai zeichnet live Karikaturen. Nachwuchskünstler kommen zum Poetry-Slam "Europa – Ganz nah dran" in die Bibliothek.

Auch die fünf Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP und AfD im Landtag laden mit eigenen Programmen ein. In Gesprächsrunden mit den Fraktionen geht es um aktuelle politische Fragen. "Der Landtag ist das Herz der Politik von Nordrhein-Westfalen und hier feiern wir mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Fest der Demokratie", so Landtagspräsident Kuper. Das Parlament mit seiner modernen Glasarchitektur direkt am Rhein biete eine besondere Atmosphäre, gerade bei Nacht.