NRW-Schulministerin Gebauer im Interview zum Schulstart

Noch viele ungeklärte Fragen vor Beginn des neuen Schuljahres in Nordrhein-Westfalen. Deshalb sprechen wir mit Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Rahmen eines Interviews am Mittwoch, 12. August. Ihr habt eine Frage an sie - vielleicht zur Maskenpflicht in Schulen? Dann stellt sie uns hier.

© Land NRW/ R. Sondermann