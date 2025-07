Die "digitale Drehtür" jetzt an Hagener Schulen

Das Angebot an Kursen ist bunt. von Selbstlernkursen über KI und Social Media bis über Kurse über Mathematik oder Astronomie. Auch Live-Kurse werden angeboten. Die Schüler erarbeiten sich dann selbstständig den Stoff, der nicht unbedingt immer mit dem eigentlichen Unterrichtstoff etwas zu tun hat. Dies können sie zuhause nach der Schule machen, eigenständig als Ersatz zum Unterricht oder einfach nebenbei im regulären Klassenzimmer. Das können die Lehrer auch in den regulären Unterricht mit einplanen und die anderen Schülern auch davon profitieren lassen. So soll wirklich jeder gefördert werden.

© Radio Hagen / Pascal Santos