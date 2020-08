NRW-Schulministerin Gebauer zum Schulstart

Zum neuen Schuljahr in Nordrhein-Westfalen kehren Schülerinnen und Schüler in ihre Klassenräume zurück. Der Präsenzunterricht soll so weit es geht wieder erfolgen. Doch damit nicht genug. Wie Bildungs- und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bekannt gegeben hat, gilt eine Maskenpflicht.

Angesichts derzeit steigender Infektionszahlen hat sich das Ministerium dazu entschieden, dass die Masken an weiterführenden Schulen ab der 5. Klasse auch im Unterricht von Lehrern und Schülern getragen werden müssen. Für Grundschulkinder gilt: Bleiben sie an ihren festen Plätzen im Klassenzimmer sitzen, können sie die Masken abnehmen. Lehrkräfte können die Masken auch absetzen, wenn der Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann.

Schulstart in NRW: Noch herrscht etwas Ungewissheit

Die Entscheidung der Schulministerin ist umstritten. Es ist noch nicht alles rundum geklärt beziehungsweise es bestehen noch hier und da Restzweifel.