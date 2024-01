NRW-Schulministerium startet Kampagne, um Lehrermangel in Griff zu bekommen

Deutschland kämpft um jede Lehrkraft. Denn ein Mangel ist überall nicht von der Hand zu weisen. So auch in Nordrhein-Westfalen nicht. Da macht Dorothee Feller, die Landesschulministerin auch keinen Hehl draus. 7.100 Stellen sind offen.

Irgendwie muss für den Job Werbung betrieben werden. Vieles lief in den vergangenen Jahren überhaupt nicht gut. Ändert sich das mit dieser neuen Kampagne? Gemeinsam mit dem Schulministerium werben nun Botschafterinnen und Botschafter - besser gesagt Lehrerinnen und Lehrer - gemeinsam für ihren Beruf. "Um dem Lehrkräftemangel wirksam zu begegnen, brauchen wir Lehrkräfte mit besonderen LehrKRÄFTEN. Und um diese Lehrkräfte für unsere Schulen zu gewinnen, sprechen in unserer Kampagne Lehrkräfte über ihre LehrKRÄFTE", sagt Dorothee Feller in der Ankündigung des Schulministeriums.

"Was ist deine Lehrkraft?"

Die Kampagne heißt "Was ist deine LehrKRAFT?". Dabei werden fünf Personen vorgestellt, die irgendwie mit dem Lehrberuf zu tun haben. Da wäre beispielsweise Volker, 59 und Seiteneinsteiger in den Beruf, der sich nichts mehr anderes vorstellen könnte. Oder Cisem, die 23-jährige Studentin an der Universität Duisburg-Essen, die Deutsch und Geschichte im Lehramt für die Sekundarstufe 1 studiert. "Um die offenen Stellen zu besetzen, müssen wir wieder genug Lehrerinnen und Lehrer für alle Schulformen ausbilden. Zum laufenden Wintersemester haben wir daher gemeinsam mit den Hochschulen insgesamt 465 weitere neue Studienplätze für das Grundschullehramt und die Sonderpädagogik eingerichtet. Angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels werben wir gezielt um angehende Abiturientinnen und Abiturienten, die sich vorstellen können, ein Lehramtsstudium aufzunehmen", erklärt Feller. Darüber hinaus sollen noch mehr Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger gewonnen werden.

Interview mit NRW-Schulministerin Dorothee Feller

Wir wollten noch mehr über diese Kampagne und die Motivation des NRW-Schulministeriums erfahren und haben daher mit Schulministerin Feller ein Interview geführt. Das Gespräch mit José Narciandi und ihr könnt ihr euch hier anhören.

© RADIO NRW

Feller erhofft sich unter anderem, immer weniger unbesetzte Stellen im Land zu haben. "Wir werden die Wirkung der Kampagne messen. Die Maßnahmen, die man erreicht, müssen an einer Wirkungsmaßnahme teilnehmen. Wir schauen, ob wir einen nennenswerten Aufwuchs an Bewerberinnen und Bewerber durch die Kampagne erhalten". Ihr ist wichtig zu betonen, dass es darum gehe, dem Beruf der Lehrkraft wieder mehr Wertschätzung zu geben.

Autoren: Joachim Schultheis & José Narciandi