Navigation

Nur männlich oder weiblich im US-Pass - Gericht stärkt Trump

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 04:00

Donald Trump betont, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich. Das höchste US-Gericht bestärkt seine Politik gegen Transgender. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Supreme Court
© Susan Walsh/AP/dpa

Transgender-Politik

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat vor dem höchsten US-Gericht einen Zwischenerfolg bei seiner Anti-Transgender-Politik errungen. Der Supreme Court hob eine Blockade untergeordneter Gerichte auf, womit der Trump-Regierung untersagt wurde, in US-Pässen nur die Geschlechter männlich und weiblich zuzulassen. 

Trump hatte damals versucht, zu erreichen, dass man das Geschlecht angeben muss, das einem bei Geburt zugeschrieben wurde. Transmenschen identifizieren sich jedoch nicht mit diesem Geschlecht. 

Das oberste Gericht verwies den Fall an die untere Instanz zurück. Damit ist der Fall noch nicht abgeschlossen.

Vor einigen Jahren war in den USA das Kürzel X im Pass eingeführt worden, damit Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich definieren, eine weitere Option hatten.

Trump verfolgt in seiner zweiten Amtszeit eine rigide Geschlechterpolitik. Er sprach sich beispielsweise dafür aus, dass Transmenschen, denen bei Geburt ein männliches Geschlecht zugeschrieben wurde, nicht in weiblichen Sportteams mitmachen dürfen.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-260848/1

Weitere Meldungen

Tschechien: Regierung tritt nach Wahlniederlage zurück

Politik Petr Fiala muss nach vier Jahren als Regierungschef gehen. Der Milliardär Andrej Babis will mit einem rechten Bündnis zurück an die Spitze.

Petr Fiala

Festnahme im Kindergarten: Kritik am ICE-Einsatz in Chicago

Politik Vor den Augen von Kindern und Kollegen nehmen US-Beamte eine schreiende Kindergärtnerin fest - ein Vater filmt alles. Jetzt wird der Fall landesweit diskutiert.

Abschiebung aus den USA

Mamdani stellt Team zusammen - Trump stichelt

Politik Die Party in New York ist vorbei – für Zohran Mamdani beginnt nun die Arbeit.

Nach der Bürgermeisterwahl in New York
skyline