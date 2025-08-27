OB-Kandidierende zu Kinderbetreuung

Für Eltern hat die Zukunft ihrer Kinder einen großen Stellenwert bei der Wahlentscheidung. Die KiTa-Situation in Hagen ist alles andere als rosig, so JAEB-Vorsitzende Sabrina Balkenhol.

Wie sie die Situation als Vorsitzende des JAEB und Mutter eines KiTa-Kindes bewertet, hört ihr im Beitrag:

Mit einer neuen Spitze soll sich etwas ändern. Doch was möchte der neue Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin für die Kinder in der Stadt tun? Wie kann die KiTa-Situation in Hagen verbessert werden? Welchen Stellenwert haben Kinder überhaupt im Wahlprogramm? Diesen Fragen und mehr haben sich die Kandidierenden von SPD, CDU, FDP, Grünen, AfD, HAK, HagenAktiv und der parteilose Kandidat Philipp Jung gestellt. Der JAEB hat mit ihnen Interviews geführt. Die kann man auf der Seite des JAEB sehen, auf dem YouTube-Kanal des JAEB, bei Facebook und Instagram. Wie sie sich geschlagen haben und wie Sabrina Balkenhol die Kandidierenden erlebt hat, hört ihr im Beitrag: