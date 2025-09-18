SPD unterstützt Dennis Rehbein

Die SPD stimmte im Rahmen einer Wahlnachlese ab - alle stimmten für eine Unterstützung Rehbeins.

"Demokratie braucht Demokraten. Allen voran im Amt des neuen Hagener Oberbürgermeisters. Hierzu reicht man sich als Demokraten nach einer Wahl die Hand, so auch ich meine an Dennis Rehbein. Denn uns beide eint, dass wir die Dinge in unserer Hagener Heimatstadt zum Besseren verändern wollen", so Thomas Köhler.

Köhler scheiterte knapp an der Stichwahl - er bekam 151 Stimmen weniger als der Kandidat der AfD.