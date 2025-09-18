Navigation

SPD unterstützt Dennis Rehbein

Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 15:46

Die Hagener Sozialdemokraten rufen zur Wahl von Dennis Rehbein bei der Oberbürgermeister-Stichwahl am 28. September auf. Dennis Rehbein von der CDU tritt gegen Michael Eiche von der AfD an.

Die SPD stimmte im Rahmen einer Wahlnachlese ab - alle stimmten für eine Unterstützung Rehbeins. 

"Demokratie braucht Demokraten. Allen voran im Amt des neuen Hagener Oberbürgermeisters. Hierzu reicht man sich als Demokraten nach einer Wahl die Hand, so auch ich meine an Dennis Rehbein. Denn uns beide eint, dass wir die Dinge in unserer Hagener Heimatstadt zum Besseren verändern wollen", so Thomas Köhler.

Köhler scheiterte knapp an der Stichwahl - er bekam 151 Stimmen weniger als der Kandidat der AfD.

Weitere Meldungen

OB-Kandidierende zu Kinderbetreuung

Lokalnachrichten Mit der Kommunalwahl am 14. September stellt sich die Politik in Hagen neu auf.

Kommunalwahl: Was wird gewählt?

Lokalnachrichten Die Kommunalwahl am 14. September rückt näher. Doch was wird überhaupt gewählt?

NIX KLAPPT

Friedel Hiersenkötter In Reisesendungen oder RTL Exclusiv ist "Hagen" ja eher selten Thema.

skyline