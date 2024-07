Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Boele

Frau in Boele beklaut

Die mutmaßliche Diebin hatte am 15. April in einer Aldi-Filiale in Boele die Geldbörse einer Frau geklaut. In dem Portemonnaie befanden sich mehrere Bankkarten sowie ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Mit den Bankkarten versuchte kurz drauf jemand Geld vom Konto der bestohlenen abzuheben. Allerdings klappte das nicht, weil die PIN zu oft falsch eingegeben wurde.

Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Aufnahmen der mutmaßlichen Täterin findet ihr auf Internetseite der Polizei. Solltet ihr sachdienliche Hinweise geben können, meldet euch bitte unter der Rufnummer 02331 986 2066.