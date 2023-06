offener Hohenhof-Garten

Der Garten der Familie Osthaus, deren Wohnsitz der Hohenhof Anfang des 20.Jahrhunderts war, wurde in den letzten Jahren aufwändig restauriert und teilweise rekonstruiert. Dabei standen die Pläne der Architekten Henry van de Velde und Leberecht Migge im Vordergrund. Auf garten-archäologischen Spuren waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort unterwegs, außerdem gab es Informationen über die Internationale Gartenausstellung 2027. Der Hohenhof-Garten ist ein Beitrag der Stadt Hagen zur IGA 2027. Viele Besucher nutzten die Chance, sich vor Ort über das Projekt zu informieren. Der Garten ist sonst nur an Wochenenden zu den Öffnungszeiten des Hohenhof-Gebäudes oder an Spezialtagen zugänglich.