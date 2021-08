Ohne sie geht es nicht

Im Namen der Freiwilligen Feuerwehr sind sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche auf Abruf bereit und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in Hagen und Umgebung. Sie werden bei einem Alarm in der Freizeit, in der Nacht oder aber auch bei der Arbeitsstelle alarmiert und begeben sich sofort zum jeweiligen Feuerwehrgerätehaus.

Diesen Aufwand betreiben sie unentgeltlich. Übungsdienste und Weiterbildungen absolvieren sie in ihrer Freizeit und halten sich so für mögliche Einsatze und Gefahrensituationen immer auf dem neuesten Stand. Neue Leute sind immer willkommen.

Weitere Informationen über das Ehrenamt bei der Feuerwehr Hagen erhalten Interessierte unter Telefon 02331/374-1111 bei Thomas Lübold, Feuer- und Rettungswache Hagen Florianstraße 2