Orden für Oli

In diesem Jahr ist Trelenberg z.B. für den Kölner Verein "Wünsch dir Was" geradelt, der schwer kranken Kindern lang ersehnte Wünsche erfüllt. Bei den Radtouren sind in bislang rund 70.000 Euro für den guten Zweck zusammen gekommen. Dieses überragende ehrenamtliche Engagement wird jetzt mit dem NRW-Verdienstorden ausgezeichnet. Die Ehrung übernimmt Ministerpräsident Hendrik Wüst persönlich.