Ordnungsamt greift durch

In den letzten Tagen wurden zahlreiche Schrottsammler überprüft. Dabei wurden zwölf Verwarngelder und insgesamt 37 Anzeigen ausgestellt. Auch das Gaffen und Fotografieren in betroffenen Gebieten ist dem Ordnungsamt ein Dorn im Auge. Auch hier wird mit Anzeigen und Platzverweisen durchgegriffen. Ein weiterer Hinweis der Stadt: Die kostenlose Sperrmüllabfuhr richtet sich ausschließlich an Menschen, die vom Unwetter betroffen sind. Wer seinen Müll außerhalb der Hochwasserbereiche an die Straße stellt, entsorgt ihn illegal.