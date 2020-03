Parken ist erlaubt

An der Sunderlohstraße in Oberhagen darf weiter geparkt werden. Diese Klarstellung kommt von der Stadt Hagen. Allerdings gibt es Einschränkungen. Beidseitig können keine Autos stehen, da sonst andere Fahrzeuge nicht durchkommen - selbst wenn das an einem abgesenkten Bordstein passiert.

© Daniel Hohlfeld/Fotolia.com