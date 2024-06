Altenhagen: 3.000 Verstöße gegen Anwohnerparkzone

An die neue Anwohnerparkzone in Altenhagen müssen sich offenbar viele Leute noch gewöhnen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Ordnungsamtes. Es hat in den letzten Monaten knapp 3.000 Verstöße gegen das Anwohnerparken in Altenhagen festgestellt.

